Важное 25 августа 2023, 22:10 Пожар на строительном рынке в Нахабине локализовали МЧС России сообщило о локализации пожара в Нахабине РИА «Новости»

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Возгорание на строительном рынке в Нахабине локализовали. Об этом сообщила пресс-служба России в Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 квадратных метров в Подмосковье», — говорится в сообщении ведомства.

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По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.

В Нахабине в районе Волоколамского шоссе на строительном рынке разгорелся крупный пожар. Очевидцы сообщили о сильном пламени и клубах дыма около 20:00. На место выехали пожарные расчеты. Первоначально сообщалось о пожаре на 400 квадратных метрах. Угрозы распространения огня на соседние здания не было.

После ликвидации пожара Красногорская городская прокуратура возьмет на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.