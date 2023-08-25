25 августа 2023, 22:10
Пожар на строительном рынке в Нахабине локализовали
МЧС России сообщило о локализации пожара в Нахабине
Возгорание на строительном рынке в Нахабине локализовали. Об этом сообщила пресс-служба России в Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 750 квадратных метров в Подмосковье», — говорится в сообщении ведомства.
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По предварительной информации, пострадавших в результате пожара нет.
В Нахабине в районе Волоколамского шоссе на строительном рынке разгорелся крупный пожар. Очевидцы сообщили о сильном пламени и клубах дыма около 20:00. На место выехали пожарные расчеты. Первоначально сообщалось о пожаре на 400 квадратных метрах. Угрозы распространения огня на соседние здания не было.
После ликвидации пожара Красногорская городская прокуратура возьмет на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.
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