Эксклюзив 28 января 2023, 01:48 Пожар на строительном рынке в Подмосковье локализовали МЧС: крупный пожар на рынке «Синдика» в Подмосковье локализовали

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Крупный пожар, разгоревшийся на территории строительного рынка «Синдика» в Подмосковье, локализовали. Об этом «360» сообщил заместитель начальника ГУ МЧС по Московской области полковник Алексей Логинов.

Пожар начался 27 января в 23:00 на 65-м километре МКАД. Ему присвоили — второй — повышенный ранг. В настоящий момент возгорание на площади 2,1 тысячи квадратных километров локализовали, угрозы перехода на соседние строения нет. Продолжается тушение открытого горения.

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По предварительным данным, пострадавших нет.

Причины пожара установят правоохранительные органы.