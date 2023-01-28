Происшествия 28 января 2023, 21:34 Пожар на строительном рынке «Синдика» полностью потушили спустя 21 час МЧС: пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье полностью ликвидировали

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Пожар на строительном рынке «Синдика» в Подмосковье полностью потушили, сообщили в пресс-службе МЧС по Московской области. В ликвидации задействовали 39 единиц техники и более 150 человек.

О причинах пожара не сообщается.

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«Выводы будут сделаны по результатам пожарно-технического исследования», — отметили в ведомстве.

Ранее источник ТАСС в экстренных службах не исключил, что это мог быть поджог.

Пожар на рынке, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся лакокрасочные материалы, начался 27 января в 23:00. Через несколько часов пожарные смогли локализовать возгорание, исключив риск распространения огня на соседние помещения. Площадь пожара составила 2,1 тысячи квадратных метров.

МЧС и «360» опубликовали кадры с места происшествия.