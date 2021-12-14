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    14 декабря 2021, 22:27

    Пожар на смотровой площадке на горе Ахун в Сочи ликвидировали. Видео

    МЧС: пожар на горе Ахун в Сочи ликвидировали

    Алексей Иванчин

    В Сочи ликвидирован пожар, который произошел недалеко от смотровой площадки на горе Ахун. Об этом сообщает МЧС.

    По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило в 19:44. Огонь охватил деревянные беседки. Площадь пожара составила порядка 500 квадратных метров.

    Очевидцы отметили, что, увидев огонь на вершине горы, подумали, будто проснулся вулкан.

    На место происшествия были направлены подразделения спасателей.

    В 21:11 возгорание ликвидировали. Огонь тушили 28 спасателей и восемь единиц специальной техники. О пострадавших не сообщается.