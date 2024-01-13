13 января 2024, 11:35
Пожар на складе Wildberries под Петербургом локализовали
Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе Wildberries в Шушарах
Огнеборцы локализовали пожар на складских помещениях Wildberries в Шушарах в Пушкинском районе Санкт-Петербурга. Площадь возгорания составляла 70 тысяч квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.
По данным ведомства, из-за пожара никто не пострадал.
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Сообщение о возгорании поступило в МЧС 13 января. На место происшествия приехали 112 пожарных и 25 единиц техники, а также сотрудники прокуратуры. По информации РБК, в МЧС не стали исключать, что пожар мог случиться из-за поджога.
В беседе с «360» сотрудник склада рассказал, что огонь вспыхнул в первом блоке. В здании прозвучал сигнал тревоги, людей оперативно эвакуировали. По его словам, сначала работники не восприняли тревогу всерьез и решили, что это учения.
Сотрудник добавил, что в здании чувствовался запах горелого пластика, из блока шел черный едкий дым. Он отметил, что всего на складе Wildberries в Шушарах работали порядка двух тысяч человек.
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