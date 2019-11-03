Пожар на складе в Жуковском потушили

Ранее в ведомстве сообщили о возгорании склада в Жуковском (Московская область) на площади около 1,8 тысячи квадратных метров. Постройка располагается на Кооперативной улице городского округа.

В 05:53 пожарные локализовали пожар на 1750 квадратных метрах.

В тушении пожара принимали участие 59 человек и 16 единиц техники. Информации о причине возгорания пока нет.