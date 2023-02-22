Происшествия 22 февраля 2023, 10:02 Пожар на складе в Ступине локализовали ГУ МЧС по Московской области: пожар на складе в Ступине локализовали Телеканал «360»

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Пожарные локализовали пожар на складе в Ступине, который произошел утром 22 февраля. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Московской области.

«В 07:40 локализация на площади 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет», — сообщили в главке.

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Огонь охватил первый этаж, где хранились пластиковые крошки. В тушении пожара участвовали 62 человека и 18 единиц техники, в том числе 20 сотрудников МЧС России и шесть единиц техники от ведомства.

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Накануне в Москве произошел пожар в гостинице «МКМ», в результате которого погибли семь человек, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Следователи выдвинули разные версии происшествия, включая поджог.

Крупный пожар также произошел и в Красноярске. Там загорелся склад. Огонь охватил 2,5 тысячи квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.