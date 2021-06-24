Пожар на складе в Стерлитамаке локализовали

Пожарным удалось остановить пожар на складе завода «Авангард» в башкирском Стерлитамаке. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«Пожар локализован в 10:45 по московскому времени», — сказал представитель ведомства в комментарии «Интерфаксу».

Информация о пожаре поступила спасателям в 08:47 по местному времени (06:47 по московскому времени). ЧП произошло на складе в Стерлитамаке на улице Кошевого в доме № 2В. Площадь возгорания составила 1280 квадратных метров. На месте работали 72 человека и 25 единицы техники.

По данным из открытых источников, по вышеуказанному адресу располагается завод «Авангард», который основан в 1943 году. На его сайте говорится, что предприятие каждый год выполняет государственные оборонные заказы и занимается выпуском промышленных взрывчатых веществ для проведения прострелочно-взрывных работ в нефтяных, газовых и других скважинах, а также в малотоннажной химической продукции.