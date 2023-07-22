Происшествия 22 июля 2023, 11:14 Пожар на складе в Ростовской области полностью потушили МЧС по Ростовской области сообщило о ликвидации пожара на складе с макулатурой в Аксае Пресс-служба МЧС

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Пожарные полностью ликвидировали возгорание на складе с макулатурой в городе Аксай Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.

«Пожар полностью ликвидировали в 09:45», — заявили в ведомстве.

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Информация о возгорании на складе с макулатурой поступила в пятницу, 21 июля. Прибывшие на место спасатели присвоили ЧП третий ранг сложности. Позднее распространение огня локализовали на площади 2,5 тысячи квадратных метров.

При пожаре никто не пострадал. В тушении задействовали вертолет Ми-8, который сбросил на объятую огнем территорию порядка 39 тонн воды.

Прокуратура по Ростовской области сообщала, что начала проверку по происшествия. Надзорное ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов и соблюдению правил пожарной безопасности, после чего примет соответствующие меры прокурорского реагирования.