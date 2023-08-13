Происшествия 13 августа 2023, 22:14 Пожар на складе в Раменском полностью потушили МЧС: пожар на складе в Раменском в Подмосковье ликвидировали

Читать 360tv в

Возгорание на складе в Раменском в Московской области полностью потушили. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

«Огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе в Подмосковье. Пострадавших нет», — сказано в публикации.

Реклама

Ранее стало известно о крупном пожаре на складе в Раменском. Огонь охватил деревянные паллеты и стал быстро распространяться по территории склада с удобрениями «Лама про». Через час площадь возгорания составила почти три тысячи квадратных метров.

Очевидец происшествия рассказал «360», что видел большие языки пламени. По его словам, спасатели прибыли на место ЧП очень быстро, они сразу принялись за тушение возгорания. Такого крупного пожара в регионе не было уже очень давно.

«Первый раз такой пожар. Я тут семь лет работаю», — признался собеседник.

Заместитель главы администрации городского округа Олег Раевский рассказал «360», что причиной возгорания стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ.