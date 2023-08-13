Важное 13 августа 2023, 14:26 Пожар на складе в Раменском локализовали МЧС сообщило о локализации пожара на складе удобрений в Раменском Пресс-служба МЧС

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Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Раменском, сообщили в пресс-службе министерства. Там уточнили, что пламя охватило 2700 квадратных метров помещения.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в Подмосковье», — рассказали в ведомстве.

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Днем 13 августа на четвертом километре Донинского шоссе в Раменском загорелось складское помещение. Над местом поднялся столб густого черного дыма, который было видно за несколько километров. Очевидец сообщил о задымлении в экстренные службы. На место отправились пожарные. В МЧС рассказали, что в здании находились удобрения, а огонь охватил 1800 квадратных метров.

В администрации городского округа уточнили, что во время ЧП на складе находились шесть человек. Они вышли, с ними все в порядке. По словам замглавы муниципалитета Олега Раевского, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности во время проведения сварочных работ.

Он уточнил, что к тушению привлекли 11 автоцистерн пожарной службы и две автолестницы. На место прибыли также полицейские и медики.