13 августа 2023, 14:26
Пожар на складе в Раменском локализовали
МЧС сообщило о локализации пожара на складе удобрений в Раменском
Сотрудники МЧС локализовали пожар на складе в Раменском, сообщили в пресс-службе министерства. Там уточнили, что пламя охватило 2700 квадратных метров помещения.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе в Подмосковье», — рассказали в ведомстве.
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Днем 13 августа на четвертом километре Донинского шоссе в Раменском загорелось складское помещение. Над местом поднялся столб густого черного дыма, который было видно за несколько километров. Очевидец сообщил о задымлении в экстренные службы. На место отправились пожарные. В МЧС рассказали, что в здании находились удобрения, а огонь охватил 1800 квадратных метров.
В администрации городского округа уточнили, что во время ЧП на складе находились шесть человек. Они вышли, с ними все в порядке. По словам замглавы муниципалитета Олега Раевского, причиной пожара стало несоблюдение правил безопасности во время проведения сварочных работ.
Он уточнил, что к тушению привлекли 11 автоцистерн пожарной службы и две автолестницы. На место прибыли также полицейские и медики.
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