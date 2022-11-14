Эксклюзив 14 ноября 2022, 22:52 Пожар на складе в Подольске потушили. Видео Источник «360»: спасатели потушили пожар на бывшем заводе «Зингер» в Подольске

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Спасатели потушили пожар на загоревшемся складе в Подольске, сообщил источник «360» в экстренных службах. Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия.

В распоряжении «360» оказалось видео с места пожара. На кадрах видно, как спасатели проливают складские помещения при помощи автолестницы. Территорию вокруг здания оцепили, из окон бывшего завода поднимаются густые клубы дыма.

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Ранее стало известно о локализации пожара. В подмосковном МЧС заявили, что пламя распространилось на площади 2800 квадратных метров. В министерстве подчеркнули, что не получали информацию о возможных пострадавших. Специалисты устанавливают все обстоятельства случившегося.

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Пожар случился днем 14 ноября на Комсомольской улице в Подольске. Пресс-служба МЧС Московской области сообщила, что на третьем нежилого здания загорелись упаковочные материалы. К тушению пламени привлекли 94 человек и 30 единиц техники.