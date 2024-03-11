Происшествия 11 марта 2024, 11:41 Пожар на складе в подмосковных Родниках локализовали на 970 «квадратах» МЧС: крупный пожар в подмосковных Родниках локализовали на 970 «квадратах» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар на складе стройматериалов в поселке Родники Раменского городского округа локализовали на площади 970 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

Изначально возгорание возникло в здании ангара. В МЧС сообщали, что огонь распространился на 700 «квадратах». Позже появились данные об обрушении кровли. Кроме того, пламя перекинулось на соседнее административное здание.

Реклама

«Оно горит на 100 квадратных метрах. К месту пожара направлена передвижная лаборатория для контроля замеров вредных веществ в воздухе», — уточняли в пресс-службе в 11:09.

Также в ведомстве сообщали о разгерметизации контейнера с горюче-смазочным материалом. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах.

Работа на месте происшествия продолжается.