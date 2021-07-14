Пожар на складе в подмосковной Балашихе локализовали

Пожар, который охватил складское помещение в промзоне в Балашихе, локализовали на площади 1,5 тысячи квадратных метров. С огнем борются 78 человек.

В тушении задействованы 24 единицы техники, уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области. Локализация пожара была объявлена в 23:23, никаких данных о пострадавших не поступало. Эвакуация людей тоже не потребовалась.

Первые сообщения о пожаре на Объездном шоссе в Балашихе поступили в 18:18. К моменту прибытия пожарных огонь охватил площадь 1,4 тысячи квадратных метров. Позже пламя распространилось по всему зданию.

Спасатели уточнили для ТАСС, что пожар тушат по второму повышенному номеру сложности.