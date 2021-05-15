Пожар на складе в Подмосковье локализовали

Пожарным удалось локализовать огонь на складе в городском округе Ленинский. Площадь составила две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

«23:20 локализация на площади двух тысяч квадратных метров», — сказали «360» в региональном главке МЧС.

По словам источника ТАСС в экстренных службах, была угроза перехода огня на металлический ангар и фуры. Сейчас пожарные эвакуируют бытовки, примыкающие к горящему складу.

«В данный момент пожарным удалось не допустить распространение огня на металлический ангар. При этом есть угроза перехода пожара на две вплотную расположенные бытовки, проводится их эвакуация. Работает погрузчик», — заявил собеседник агентства.

Он также добавил, что в результате пожара конструкции двухэтажного склада обрушились.

Пожар в поселке Горки Ленинские начался вечером 15 мая. Огонь охватил склад и деревянные поддоны на открытой площадке. На место направили 78 человек и 24 единицы техники. Площадь распространения огня составила пять тысяч квадратных метров.