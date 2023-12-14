Происшествия 14 декабря 2023, 08:46 Пожар на складе в Петербурге потушили МЧС России: пожар на складе в Петербурге полностью потушили Maksim Konstantinov/Global Look Press

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Крупный пожар на складе в Санкт-Петербурге удалось полностью потушить. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России около 07:10.

«В Санкт-Петербурге огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар в складском помещении», — указали в заявлении.

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Складское помещение в Центральном районе загорелось накануне вечером. До прибытия пожарных из здания эвакуировались 20 человек. Информации о пострадавших не поступало.

Огонь распространился на 150 квадратных метров. На месте работали 36 спасателей и восемь спецмашин. Пожар локализовали к 00:50. Открытое горение ликвидировали около 03:00.

Накануне стало известно об еще одном серьезном пожаре в Санкт-Петербурге. Загорелась четырехкомнатная квартира на Гражданском проспекте. Площадь распространения пожара достигла 100 «квадратов». Из здания самостоятельно вышли 23 человека. На ликвидацию огня ушло менее часа. На месте работали 15 спасателей, задействовали три спецмашины.