Происшествия 13 марта 2023, 06:05 Пожар на складе в Одинцове локализовали МЧС: пожар на складе в Одинцове локализовали, а площади 4320 квадратных метров

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Возгорание на складе в Одинцове локализовали на площади 4320 квадратных метров. Исследование не показало превышения концентрации вредных веществ в воздухе в районе пожара, сообщило МЧС России.

«Огнеборцы локализовали пожар на площади 4320 квадратных метров», — сообщили в пресс-службе ведомства.

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В дежурно-диспетчерскую службу сообщили о возгорании на улице Зеленая, 10 в 03:20. На момент приезда первого подразделения огонь распространился на 1750 квадратных метров внутри здания, затем обрушилась крыша. В 05:30 пожар локализовали. За помощью медиков, по данным МЧС России, никто не обращался, погибших и пострадавших нет.

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Специалисты взяли пробы воздуха и провели анализ. Вредных веществ в районе возгорания не нашли. Работы на месте продолжили, к тушению привлекли 83 человека и 23 единицы техники. Причину пожара выяснят специалисты.