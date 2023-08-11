Происшествия 11 августа 2023, 00:45 Пожар на складе в Одинцове локализовали МЧС: пожар на складе в Одинцове локализовали

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Пожар на складе в Одинцове локализовали, огонь бушевал на территории в две тысячки квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Собеседник агентства уточнил, что горела вся площадь склада.

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«В Одинцове Московской области на Зеленой улице, дом 30а загорелся склад на площади две тысячи квадратных метров», — заявили в ведомстве.

Пожар уже локализовали, отметил источник. Информации о пострадавших не поступало.

О пожаре в промзоне подмосковного города ранее сообщили очевидцы. В Сети появились кадры, на которых над территорией склада возвышался столб огня и дыма. На место выехали экстренные службы. Причины возгорания пока не уточняли.

Утром 10 августа на территории бывшего завода «Ивекмаш» в Иванове произошел крупный пожар, пострадал один человек. В здании загорелись складированные запасы синтепона.