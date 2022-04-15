Пожар на складе в Новосибирске потушили

Возгорание на складе в Новосибирске удалось потушить. Пожар ликвидировали на площади 2,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в МЧС России.

На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение склада с автомаслами и автозапчастями. Существовала угроза обрушения кровли. Сотрудники МЧС России эвакуировали бочки с автомаслом», — сказано в сообщении ведомства.

В тушении и ликвидации огня участвовали 62 человека и 18 единиц техники.

Ранее сообщалось, что утром 15 апреля поступила информация о горении складов в Калининском районе Новосибирска. Известно, что вспыхнул одноэтажный склад, потом пламя перекинулось на соседнее строение — тоже складское.