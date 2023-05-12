Происшествия 12 мая 2023, 15:40 Пожар на складе в Норильске потушили спустя сутки МЧС: пожар на складе в Норильске потушили спустя сутки на площади в 4000 кв. метров РИА «Новости»

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Крупный пожар на складе в Норильске, который начался еще 11 мая, наконец ликвидировали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

«Ликвидация в 19:01 (15:01 по московскому времени), площадь — четыре тысячи квадратных метров», — заявил представитель ведомства.

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По предварительной информации, никто не пострадал.

Пожар начался на складе в Норильске в четверг, 11 мая. Источник «360» заявил, что в помещениях находились горюче-смазочные материалы, бочки с маслом и мебель. По его словам, раздавались даже взрывы.

Сначала огонь охватил 1500 квадратных метров, но затем площадь увеличилось до четырех тысяч. На месте работали 62 человека. Спасатели объяснили, что никак не могли потушить пламя из-за особенностей здания. Для расчистки снега пришлось привлечь тяжелую технику. Пожарные локализовали возгорание только поздно вечером.