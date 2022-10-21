Пожар на складе в Ногинске локализовали | 360°

Важное 21 октября 2022, 10:39 Пожар на складе в Ногинске локализовали МЧС: пожар на складе в Ногинске локализовали на площади 2 тысячи квадратных метров "ВКонтакте"

Читать 360tv в

Специалисты локализовали пожар на складе «Ногинск-Технопарк» на площади две тысячи квадратных метров. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

«Пожар локализован в 10:27. Пострадавших и угрозы распространения нет», — заявили в пресс-службе ведомства.

Реклама

Спасатели провели разведку и выяснили, что площадь возгорания достигла около двух тысяч квадратных метров, а не почти пяти, как сообщали ранее.

Реклама

Пожар произошел в Богородском городском округе, на 58-м километре Горьковского шоссе. Загорелся объект на территории склада «Ногинск-Технопарк». В дежурную часть заявка поступила в 08:29, и пожарные выехали на место.

Огонь тушит группа из 80 специалистов и 27 единиц техники, в том числе члены специальной опергруппы. На склад также приехала мобильная лаборатория, которая возьмет пробы воздуха и проверит на концентрацию вредных веществ.