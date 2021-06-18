18 июня 2021, 00:18
Пожар на складе в Некрасовке локализован
Пожар на складе в Некрасовке локализован. Возгорание по адресу: улица 2-я Вольская тушил 71 человек и 23 единицы техники, сообщили в МЧС.
Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.
Информация о пожаре поступила в МЧС, когда огонь распространился на площади в 120 «квадратов». На место сразу выехали пожарные. Источник «360» сообщал о множественных взрывах.
Позднее в МЧС сообщили, что горело вторсырье на складе. Информация о пострадавших не поступала.