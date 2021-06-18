Пожар на складе в Некрасовке локализован. Возгорание по адресу: улица 2-я Вольская тушил 71 человек и 23 единицы техники, сообщили в МЧС.

Площадь пожара составила одну тысячу квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Информация о пожаре поступила в МЧС, когда огонь распространился на площади в 120 «квадратов». На место сразу выехали пожарные. Источник «360» сообщал о множественных взрывах.

Позднее в МЧС сообщили, что горело вторсырье на складе. Информация о пострадавших не поступала.