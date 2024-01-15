Эксклюзив 15 января 2024, 15:55 Пожар на складе в Мытищах попал на видео Горящий склад в Мытищах сняли на видео

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Складское помещение вспыхнуло в Мытищах днем в понедельник, 15 января. Видео поделились подписчики социальных сетей.

От места возгорания в небо поднялся густой черный дым, для тушения уже прибыли спасатели.

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В пресс-службе МЧС по Московской области уточнили, что ЧП произошло рядом с домом № 51 по Силикатной улице.

«Загорелось складское помещение. К месту оперативно направили пожарно-спасательные подразделения. Дальнейшая информация уточняется», — заявили в ведомстве.

Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Информация о пострадавших пока не поступала.