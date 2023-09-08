Происшествия 08 сентября 2023, 06:27 Пожар на складе в Москве потушили. Подробности раскрыло МЧС МЧС: пожар на складе на Кусковской улице в Москве ликвидировали

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В Москве потушили пожар на Кусковской улице. Горел склад, огонь распространился на площади 800 квадратных метров, сообщило МЧС России.

Пожар начался ночью, на место приехали экстренные службы. Движение по улице Кусковской временно ограничили. В тушении огня задействовали 90 специалистов и 29 единиц техники. Работы осложняла высокая пожарная нагрузка.

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В 01:46 возгорание локализовали на площади 800 квадратных метров. В 02:51 МЧС России сообщило о ликвидации. Никто не пострадал.

Видео с места возгорания показал «360». Над складским помещением поднялся дым, вокруг собрались люди. Позднее МЧС России показало работу спасателей.

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