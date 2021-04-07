Пожар на складе в Люберцах охватил уже 6 тысяч «квадратов». Прямая трансляция

Пламя еще больше распространилась по складскому помещению в Люберцах, где вечером 7 апреля начался пожар. Его площадь выросла до 6000 квадратных метров.

Существует угроза обрушения конструкций здания, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«Пожарные работают с соблюдением правил охраны труда и техники безопасности. К тушению привлечен пожарный поезд», — уточнили в ведомстве.

На месте ЧП работает лаборатория. Ее специалисты произвели замеры на предмет превышения предельно допустимой концентрации веществ. В воздухе ПДК в норме.

Первая информация о возгорании на Проектируемом проспекте 4296 поступила в 17:51. На загоревшемся складе хранят бытовую химию и спортинвентарь. Огонь быстро распространился по помещению, сначала охватив площадь 1,5 тысячи «квадратов», потом увеличившись до 2,4 тысячи «квадратов», а затем — до пяти тысяч.

К тушению пожара привлекли 80 человек и 20 единиц техники.