Пожар на складе в Ленинградской области ликвидировали

Спасатели ликвидировали пожар на складе в Мурино, заявили в пресс-службе ГУ МЧС Ленинградской области. Ведомство не получало информации о пострадавших, сообщило РИА «Новости».

«Горело складское здание на общей площади 1500 квадратных метров. В 22:45 пожар был ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала», — уточнили в министерстве.

По предварительным данным, на складе хранили пиломатериалы. Угрозу распространения пламени на соседние здания сняли, добавило агентство.

Пожаром заинтересовались в СК России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил провести процессуальную проверку.

Спустя пять дней после возгорания спасатели потушили пожар на складе Ozon в Подмосковье. В работах задействовали 45 единиц техники и 133 человека. В результате пожара пострадали 13 человек, а общий ущерб по предварительным данным составит более 10 миллиардов рублей.