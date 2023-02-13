13 февраля 2023, 18:29
Пожар на складе в Красноярске локализовали
МЧС: пожар на складе в Красноярске локализовали на площади 8 тысяч квадратных метров
Охвативший складское помещение пожар в Красноярске локализовали на площади восемь тысяч квадратных метров. Об этом со ссылкой на пресс-службу краевого главка МЧС сообщил ТАСС.
В ведомстве напомнили, что пожар начался в помещении, где хранится бытовая техника, алкоголь и строительные материалы. Прибывшие на место специалисты остановили распространение огня.Официальный представитель МЧС Сергей Устюгов подчеркнул, что огонь охватил основное помещение склада и пристройку. По всей площади произошло обрушение.
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Прокуратура Красноярского края уточнила, что горящий склад принадлежит местному предпринимателю, который сдает помещения в аренду двум бизнесменам. Они занимаются продажей пиломатериалов и алкоголя.
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Сотрудники ведомства намерены проверить соблюдение требований пожарной безопасности, а также принятые меры профилактики ответственными органами. При наличии оснований прокуратура примет меры реагирования.
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