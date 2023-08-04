Эксклюзив 04 августа 2023, 13:37 Пожар на складе в Яхроме локализовали МЧС сообщило о локализации пожара на складе в Яхроме на 1950 квадратных метрах

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Пожарные локализовали пожар на складе с изделиями из пластика и резины в Яхроме на площади в 1950 квадратных метров. Об этом «360» сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия. На опубликованных кадрах над горящим складом поднялось огромное облако черного дыма, окутавшее окружающую территорию. Прибывшие на место пожарные тушили пламя, забравшись на строительный вагончик.

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Изначально сообщалось, что пламя на складе распространилось на территорию в 2,5 тысячи квадратных метров. Но усилиями спасателей огонь локализовали.

Прокуратура Московской области сообщила, что начала проверку по факту возгорания. Окончательную причину возникновения огня установят в ходе пожарно-технической экспертизы. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал.