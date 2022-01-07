Пожар на складе в Химках распространился на 2700 квадратных метров. Появилось видео

Площадь пожара на складе в Химках увеличилась до 2700 квадратных метров. Огонь ликвидируют 69 сотрудников МЧС. На месте работают 20 пожарных расчетов.

По данным спасателей, в результате ЧП погибших и пострадавших нет. На кадрах записи можно видеть, как пламя вырывается из окон и дверей одноэтажного здания. В нем были расположены склад с продуктами питания и магазин с лакокрасочными изделиями.

Заявка о происшествии поступила в МЧС около 14:00. Прибывшие подразделения сообщали, что площадь возгорания составляет две тысячи квадратных метров. Но огонь продолжил распространяться.