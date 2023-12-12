Важное 12 декабря 2023, 19:48 Пожар на складе в городском округе Пушкинский охватил 2,8 тысячи «квадратов» МЧС России: в Пушкинском загорелся склад, рухнула кровля Pxhere

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Крупный пожар начался на складе в городском округе Пушкинский. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Огонь охватил 2800 квадратных метров помещения, обрушилась кровля», — передали в министерстве.

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На месте происшествия работают более 60 огнеборцев на 24 спецмашинах. Причины возгорания пока неизвестны, данные уточняются. Информация о пострадавших не поступала. В 19:58 пожар локализовали.

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