Пожар на складе в Екатеринбурге разросся до 750 кв. м

В ночь на 12 июля в Екатеринбурге загорелся склад на улице Комсомольской. Площадь пожара составила 750 квадратных метров. Telegram-канал «Екатеринбург №1» опубликовал фото с места событий.

Пожар на улице Комсомольской начался в ночь на 12 июля, первые подразделения спасателей прибыли на место в 23:12 (21:12 по московскому времени). Загорелся металлический ангар с автомобильной техникой внутри. Сначала площадь пожара оценили в 200 квадратных метров, затем огонь охватил 750 квадратных метров.

К работе привлекли 14 единиц техники и 38 специалистов. В 01:30 (23:30 по московскому времени) возгорание локализовали. Тушение продолжается. Никто не пострадал.