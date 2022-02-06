Пожар на складе в Дзержинском локализовали. Фото

Пожарным удалось локализовать огонь на складе в Дзержинском. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Предварительная площадь пожара в складском помещении две тысячи квадратных метров. Существует угроза распространения. Пострадавших нет. <…> В настоящее время пожар локализован», — написала пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Спасатели получили информацию о пожаре в 19:35 в воскресенье, 6 февраля. Загоревшийся склад находится на улице Карьер Зил в Дзержинском. На место сразу же отправили пожарно-спасательные подразделения.

«К тушению пожара привлекается 42 человека и 12 единиц техники», — уточнили в пресс-службе МЧС.

Изначально о пожаре на подмосковном складе «360» сообщил источник в региональных экстренных службах. Позже эти данные подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области. В ведомстве заявили, что загорелся металлокаркасный склад. Все причины и обстоятельства пожара пока продолжают выяснять.