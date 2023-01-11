Эксклюзив 11 января 2023, 06:45 Пожар на складе в деревне Апаринки попал на видео Видео: загорелся склад в деревне Апаринки Ленинского городского округа Подмосковья

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В Ленинском городском округе Подмосковья загорелся склад. Открытый огонь распространился на десятки квадратных метров. Источник «360» показал видео с места пожара.

Спасателей вызвали в деревню Апаринки в 03:09 11 января. В промзоне загорелся складской амбар. Подразделения МЧС выехали на место, оценили масштабы возгорания и запросили подкрепление. К тушению присоединились несколько машин. На кадрах видно, что один из металлических ангаров сильно пострадал, остался только каркас. Открытый огонь продолжил полыхать в глубине промзоны. Причину возгорания выяснят специалисты.

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Главное управление МЧС России по Московской области рассказало, что пожар произошел в деревне Апаринки, владении 5. Огонь локализовали в 04:27. К работе привлекли 12 единиц техники и 41 специалиста.

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Ровно два месяца назад в Апаринках загорелся автосервис. Спасателей вызвали утром 11 ноября. Огонь локализовали на площади 60 квадратных метров.