Пожар на складе в Чехове локализовали на 1700 кв. м

Пожар на складе древесины в городском округе Чехов локализовали. Об этом «360» сообщила пресс-служба подмосковного главка МЧС России.

Локализовать пожар удалось в 10:10 на площади 1700 квадратных метров. До этого сообщалось, что пламя распространилось на 1600 «квадратов». Утром в МЧС сообщили о пожаре в ангаре с продукцией деревообработки. Вспыхнул цех на улице Комсомольская.

Для тушения на место выехали 50 человек и 13 единиц техники. Пожару присвоили повышенный ранг. Очевидцы публиковали фотографии и видео с места. О пострадавших не сообщалось.