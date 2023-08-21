Происшествия 21 августа 2023, 14:08 Пожар на складе в Богородском округе локализовали МЧС: пожар на складе в Подмосковье локализовали на 4300 квадратных метрах Пресс-служба МЧС

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Вертолеты сбросили на склад в Богородском округе 345 тонн воды. Возгорание локализовали на площади 4300 квадратных метров, сообщило МЧС России.

«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на площади 4300 квадратных метров в Подмосковье», — сообщили спасатели.

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Административно-складское здание загорелось на улице Ильича, вызов поступил в 08:45. В тушении пожара задействовали свыше 128 специалистов и 38 единиц техники, МЧС России сняло их работу на видео. Вертолеты Ка-32 за 69 подходов сбросили на постройки 345 тонн воды. Работу огнеборцев осложнил тот факт, что на складе хранили лакокрасочные изделия, а само здание — сложной планировки.

На Дмитровском шоссе на 21-м этаже многоэтажки загорелась квартира. Соседи заметили дым и вызвали МЧС. Площадь возгорания достигла 40 квадратных метров, спасли трех человек.