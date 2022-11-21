Происшествия 21 ноября 2022, 00:10 Пожар на складе цветов в центре Москвы потушили ГУ МЧС: пожар на складе цветов в центре Москвы потушили Телеканал "360"

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Пожар на складе цветов в центре Москвы потушили спустя почти девять часов, сообщили РИА «Новости» в столичном ГУ МЧС России. Погибли пять человек, еще один пострадал.

«В 23:55 пожар был полностью ликвидирован», — сообщил собеседник.

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В ведомстве также отметили, что при пожаре пять человек погибли и один пострадал. Данных о его состоянии пока нет.

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Информация о возгорании на цветочном складе на Комсомольской площади в Москве поступила экстренные службы в 15:13 в воскресенье. Из здания эвакуировали семь человек.

Сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение только к 22:03. По предварительным данным, пожар спровоцировала неисправность электронагревательного прибора и аварийный режим работы электросети.

В РЖД заявили, что здание, где произошло ЧП, не относится к компании. Пожар не повлиял на движение пригородных поездов.

Роспотребнадзор направил сотрудников для мониторинга состояния окружающей среды на месте ЧП. Эксперты лаборатории превышения нормативов в пробах воздуха не зафиксировали.