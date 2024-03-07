Происшествия 07 марта 2024, 10:09 Пожар на складе стройматериалов локализовали в Магадане МЧС: в Магадане пожарные локализовали возгорание на складе стройматериалов

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В Магадане локализовали пожар на складе стройматериалов. Огонь распространился на площади в тысячу квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Пожар на складе стройматериалов в Магадане локализован», — заявили спасатели.

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В ведомстве уточнили, что склад стройматериалов загорелся на улице Пролетарская. Огонь охватил тысячу «квадратов».

На тушение пожара прибыли 45 огнеборцев на 11 спецмашинах. О пострадавших сведений не поступало.

Все причины и обстоятельства возникновения возгорания устанавливают эксперты.

Ранее на юге Москвы произошел крупный пожар в квартире жилого дома на седьмом этаже. Прибывшим на место спасателям удалось эвакуировать двух человек. Одного передали врачам.