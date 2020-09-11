Пожар на складе с семечками в Ростовской области локализовали. Видео

Пожарным удалось локализовать возгорание на складе в поселке Водопадном Аксайского района Ростовской области. Площадь пожара составила порядка тысяч «квадратов».

«В 06:17 по московскому времени локализация на одной тысяче квадратных метров», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

Возгорание началось рано утром в пятницу, 11 сентября, на складе на Совхозной улице. Столб пламени возвышался на десятки метров в высоту. Пожару присвоили повышенный ранг № 2. Сейчас огонь тушат 55 человек, из низ 48 — сотрудники МЧС. Также к борьбе с пожаром привлекли 16 единиц техники. Пострадавших при пожаре нет.

Ранее стало известно о сильном пожаре в московском районе Чертаново. В огне погибли три человека, пока экспертам даже не удалось определить их пол — настолько сильно обгорели тела. Пожар произошел в квартире на девятом этаже жилого дома. В этом же здании находятся участковый пункт полиции, общественный пункт охраны порядка, Совет пенсионеров и другие организации. Возгорание удалось ликвидировать к ночи.