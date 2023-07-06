06 июля 2023, 08:32
Пожар на складе с покрышками потушили в Петербурге
МЧС: в Петербурге ликвидировали пожар на складе с покрышками
Крупный пожар на складе с автомобильными шинами ликвидировали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
«Пожар в Санкт-Петербурге полностью ликвидирован», — уточнили в ведомстве.
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Информация о пожаре на улице Салова во Фрунзенском районе города поступила в экстренные службы 5 июля в 13:01. Возгоранию присвоили повышенный ранг.
Через два часа огонь локализовали на площади 3,5 тысячи квадратных метров, а около 21:00 открытое горение удалось ликвидировать.
К тушению привлекли 95 спасателей и 28 машин. В готовность привели вертолет Ка-32 МЧС России и и пожарный поезд.
На место происшествия направили передвижную химико-радиометрическую лабораторию, чтобы определить уровень концентрации вредных веществ в воздухе.
Ранее мощный пожар в Санкт-Петербурге показали на видео. Первоначально огонь охватил площадь в 400 квадратных метров.
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