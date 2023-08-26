Происшествия 26 августа 2023, 20:23 Пожар на складе с пиротехникой в Кемерове потушили МЧС: все работы на складе с пиротехникой в Кемерове после пожара закончили МЧС России/Print Screen видео

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Спасатели полностью закончили работы на сгоревшем в Кемерове складе с пиротехникой. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

«Работа пожарных на объекте полностью завершена», — сказал собеседник агентства.

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Крупный пожар начался около 13:00 по московскому времени. Пламя охватило все помещение и распространилось на площади 750 квадратных метров.

Открытый огонь на складе пиротехнической продукции сотрудникам МЧС удалось ликвидировать 14:42, но произошло обрушение перекрытий здания. Прокуратура Кемеровской области по факту пожара организовала проверку исполнения законодательства о пожарной безопасности.

Спасатели показали видео с места происшествия. На запись попало обугленное помещение склада и то, как пожарные продолжали проливать тлеющее здание. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее крупный пожар произошел на строительном рынке в Нахабине. Очевидцы сообщили о сильном пламени и клубах дыма. Сначала огонь охватил 400 «квадратов», а потом распространился на 750 квадратных метров. Прокуратура взяла под контроль расследование дела.