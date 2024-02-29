Происшествия 29 февраля 2024, 09:19 Пожар на складе с пиломатериалами в Волгограде потушили МЧС: огнеборцы ликвидировали возгорание на складе с пиломатериалами в Волгограде РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возгорание на складе с пиломатериалами в Волгограде потушили. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

«В Волгограде огнеборцы МЧС России полностью ликвидировали пожар на складе», — указали в ведомстве.

Реклама

Ночью в четверг, 29 февраля, в Волгограде загорелось одноэтажное помещение с пиломатериалами. Огонь распространился на площади в одну тысячу квадратных метров. Информации о погибших или пострадавших не поступало.

На месте работали 42 специалиста и 16 единиц техники. Что стало причиной пожара, неизвестно.

В ночь на 29 февраля произошел еще один пожар. В Муроме загорелось здание мебельной фабрики «Муром-мебель» в микрорайоне Дмитровская Слобода. Пожарные работали на месте возгорания всю ночь. Огонь удалось ликвидировать только к утру. В тушении пожара участвовали 37 человек и 11 единиц техники.