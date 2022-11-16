Эксклюзив 16 ноября 2022, 22:38 Пожар на складе с пиломатериалами у Рублевского шоссе сняли на видео

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Вечером 16 ноября в ангаре с пиломатериалами на Рублевском шоссе в Москве начался пожар. В распоряжении «360» оказалось видео с места происшествия.

На опубликованных кадрах видны клубы дыма. Территория оцеплена, но открытого огня уже нет, сотрудники МЧС продолжают работать на месте ЧП.

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Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 20:12. Прибывшие спасатели выяснили, что огонь вспыхнул в ангаре, охватив площадь почти 500 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли почти 90 человек. В 21:14 стало известно о локализации пожара.

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Проверку проводит Кунцевская межрайонная прокуратура. Пока данные о пострадавших не поступали. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Еще один пожар произошел в жилом доме на Орехово-Зуевском проезде. Двое детей и один взрослый, находившиеся в загоревшейся квартире, не могли выбраться наружу. Сотрудникам МЧС удалось спасти людей, им оказали медицинскую помощь.