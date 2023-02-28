Происшествия 28 февраля 2023, 10:40 Пожар на складе с мазутом и газовыми баллонами в Ульяновске локализовали МЧС России: пожар в складском комплексе Ульяновска локализовали всего за час

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Пожар на территории складского комплекса в Ульяновске локализовали на площади почти две тысяч квадратных метров. Из здания вынесли бочки с мазутом и газовые баллоны. Никто не пострадал. Работу спасателей показало МЧС России.

Экстренные службы вызвали на Московское шоссе в 08:54 (07:54 по московскому времени). К моменту приезда первых пожарно-спасательных подразделений огонь горел на площади 800 квадратных метров, обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров. Почти через час пожар локализовали на площади 1680 квадратных метров, а в 10:27 (09:27 по московскому времени) ликвидировали открытое горение.

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К тушению привлекли 56 человек и 16 единиц техники, их работа попала на видео. МЧС России показало, как спасатели выкатили из горящего здания склада семь газовых баллонов, около 10 бочек с мазутом и пролили дымящиеся конструкции из пожарного рукава. Никто из работников склада не пострадал.

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Возгорание началось в покрасочной камере двухэтажного здания автосервиса в Засвияжском районе, сообщила пресс-служба администрации Ульяновска. Работники вышли самостоятельно.