Пожар на складе с краской в Самаре охватил уже 10 тысяч квадратных метров. Видео

На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как крупное возгорание тушат всеми силами — к мероприятиям подключили и авиацию.

При этом, несмотря на то, что горят химические материалы, угрозы для населения нет, заявил начальник ГУ МЧС РФ по Самарской области Олег Бойко.

«Две лаборатории проводят замеры, чувствовался запах на Заводском шоссе. Докладов о превышении ПДК не было», — сказал он.

Несмотря на впечатляющий масштаб пожара, спасатели пообещали локализовать огонь в ближайшие полчаса.

По предварительной информации, пострадавших нет. Что стало причиной возгорания, выяснит прокуратура, она уже начала проверку.

Это не первый крупный пожар в регионе. Ранее в Самарской области загорелся склад с пластмассой. Тогда площадь возгорания достигла 650 квадратных метров, никто не погиб и не пострадал.