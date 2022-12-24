Происшествия 24 декабря 2022, 00:22 Пожар на складе с газовыми баллонами на западе Москвы ликвидировали МЧС сообщили о ликвидации пожара на складе с газовыми баллонами на западе Москвы

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Пожар на складе с газовыми баллонами, который расположен на западе Москвы, ликвидировали. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МЧС.

«Принятыми мерами в 22:43 открытое горение ликвидировано. В 22:50 пожар локализован. В 23:12 пожар полностью ликвидирован», — указано в сообщении ведомства.

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На кадрах с места происшествия видно, как уезжают пожарные расчеты. Сведений о пострадавших при происшествии не поступало, уточнили в пресс-службе.

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Как указали в МЧС, пожар в складском здании охватил площадь около 100 квадратных метров.

Пожар в складском здании произошел вечером, 23 декабря. Огонь охватил здание на улице Горбунова на западе столицы. Пожарным удалось вытащить из горящего склада 200 газовых баллонов. Как ранее сообщал источник «360» в экстренных службах города, в помещении хранилось порядка 400 баллонов, еще 800 находились вокруг складского помещения. Пожарные бросили все силы на на предотвращение взрывов. Специалистам предстоит установить все причины и обстоятельства возгорания.