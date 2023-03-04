04 марта 2023, 20:20
Пожар на складе с декорациями на севере Москвы локализовали
Источник: пожар на складе декораций на севере Москвы локализовали на 250 «квадратах»
Вспыхнувший второй раз за день склад с пластиковыми и деревянными декорациями на Ленинградском шоссе в Москве локализовали на площади 250 квадратных метров. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах столицы.
Собеседник отметил, что находившиеся внутри помещения газовые баллоны увезли, а тушение самого склада продолжается.
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В столичном главке МЧС уточнили, что сообщение о пожаре в ангаре на Ленинградском шоссе поступило на пульт дежурного в 18:05.
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«Пламя распространилось на площади 250 квадратных метров. Также произошло частичное обрушение кровли на площади 200 квадратных метров», — уточнили в ведомстве.
Данных о пострадавших не поступало, добавили в пресс-службе.
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