Эксклюзив 04 марта 2023, 21:02 Пожар на складе с декорациями на севере Москвы ликвидировали Источник: пожар на складе декораций в Москве потушили

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Пожар на складе с пластиковыми и деревянными декорациями в Москве, который произошел второй раз в сутки, ликвидировали. Об этом рассказал источник «360» в экстренных службах.

На кадрах видно, как на место приехали представители экстренных служб. Спустя время машина с огнебрцами выехала с территории склада на Ленинградском шоссе.

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Возгорание распространилось на площади в 250 «квадратов». В процессе тушения пожара со склада увезли газовые баллоны. В региональном Управлении МЧС отметили, что на площади в 200 квадратных метров частично обрушилась крыша. Информации о пострадавших не было. Подробности и причины возгорания выясняются.

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