Пожар на складе с боеприпасами под Рязанью локализовали больше чем через сутки

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области удалось локализовать. Он начался днем 7 октября — справиться с огнем было сложно из-за постоянно взрывавшихся снарядов.

Об этом сообщил журналистам замминистра обороны генерал армии Дмитрий Булгаков. Он возглавлял оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации. Его слова процитировало РИА «Новости».

«По результатам проведенной нами работы мы можем с полной уверенностью говорить, что пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — подчеркнул он.

Булгаков отметил, что главной задачей ликвидации чрезвычайной ситуации 8 октября была максимальная проливка технической территории склада, а также участков местности, которые к ней прилегают. Чтобы реализовать эту цель, организовали вылеты авиации для тушения. Для этого использовали самолеты Ил-76, а также вертолеты Ми-8, Ми-26.

Замминистра обороны отметил, что сейчас проливают техническую территорию арсенала — этим продолжат заниматься и 9 октября, чтобы охватить всю территорию. В пятницу главной задачей будет «максимальный пролив всего арсенала и его периметра, чтобы быть полностью уверенными в завершении этих мероприятий».

Пожар на территории склада хранения боеприпасов ЗВО в районе населенного пункта Желтухино в Рязанской области начался днем 7 октября. Основной версией причин возгорания стал пал сухой травы. Огонь быстро перекинулся на на площадку хранения артиллерийских боеприпасов и спровоцировал взрывы боеприпасов.

«Известия» отметили, что в пожаре пострадали 16 человек. Шестеро получили травмы во время самого пожара на складе, а остальные 10 — в результате последствий.