Пожар на складе пиротехники в Москве перекинулся на несколько зданий

Пламя с горящего склада пиротехники на Лужнецкой набережной в Москве перекинулось уже на несколько соседних строений. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Площадь возгорания возросла до 500 квадратных метров.

Два пожарных вертолета Московского авиационного центра привлекли к тушению пожара, возникшего на складе пиротехники, сообщило РИА «Новости». Два вертолета Ка-32А вылетели для тушения пожара на Лужнецкую набережную, дом 2/4, строение 4. Винтокрылые машины оснащены специальным водосливным устройством ВСУ-5. С помощью него на очаг возгорания можно сбрасывать до пяти тонн воды.

Сложность пожара в 18:15 повысили со второго до третьего ранга из пяти максимальных.

Сообщение о пожаре поступило МЧС в субботу, в 17:36. В ведомстве сообщили, что обстановка на месте пожара спокойная.

Для проезда спецтехники движение на Лужнецкой набережной ограничили на двух полосах из трех.

Из-за пожара также временно изменены маршруты автобусов № 64, № 216, № 255, № 809, «С12», «т79» и «Б», сообщили в дептрансе Москвы.

Ранее в распоряжении «360» появилось видео, снятое очевидцем.

Информации о пострадавших пока не поступало.