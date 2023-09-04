Происшествия 04 сентября 2023, 01:20 Пожар на складе лакокрасочных изделий в Видном локализовали МЧС: пожар на складе в Видном локализован на площади 1,2 тысячи «квадратов»

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Пожар на складе лакокрасочных изделий в Видном локализовали на площади 1200 квадратных метров, сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Локализация [пожара] на площади 1200 квадратных метров», — заявили в пресс-службе.

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К тушению пожара привлекались 25 единиц техники, 75 человека из них от МЧС 43 человека и 13 единиц техники. Как уточнили в Telegram-канале МЧС России, огнеборцы ликвидировали открытое горение на складе.

Информации о пострадавших не поступало.

Огонь на складе лакокрасочных изделий в Видном возник поздно вечером 3 сентября, около 23:30, уточняли в ведомстве. Проверку по факту пожара поручили провести Видновской городской прокуратуре. По результатам проверки надзорного органа будут приняты меры прокурорского реагирования. Причины возгорания установят в ходе пожарно-технической экспертизы, уточнили в региональной прокуратуре.